حصيلة| 173 شهيداً و30 قتيلاً إسرائيليا منذ أكتوبر

استشهد 173 مواطناً، وأصيب نحو 16 ألفاً آخرين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قتل 30 إسرائيلياً وأصيب 301 في هجمات نفذها مواطنون منذ بدء انتفاضة القدس مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 172 فلسطينياً ارتقوا، فيما استشهد فتى خلال وقت لاحق اليوم، ليبلغ عدد شهداء العام الجاري نحو 28 شهيداً.

وأوضحت الجمعية، أن بين الشهداء 37 من مدينة القدس، و108 من محافظات الضفة الغربية، و25 من قطاع غزة، ومواطنان اثنان من فلسطيني الداخل.

كما أوضح البيان، أن من بين الشهداء 34 طفلا، و13 سيدة بينهن 6 قاصرات.

وأضافت الجمعية إن طواقمها قدمت العلاج لأكثر من 15 ألف و645 مصاباً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في ذات الفترة، من بينهم 1418 مصاباً بالرصاص الحي، و3153 مصاباً بالرصاص المطاطي، و10608مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و464 مصاباً إثر الاعتداء عليهم بالضرب، ومصابان تعرضا لعميات دهس.

من جانبها قالت نجمة داود الحمراء، في تقرير، إن 30 شخصا قتلوا، و301 أصيبوا، بينهم 27 كانت إصاباتهم خطيرة، و8 ما بين متوسطة وخطيرة، و46 متوسطة، و11 ما بين طفيفة ومتوسطة، والباقين إصاباتهم طفيفة، في ذات الفترة.

وأضافت « كما تم تقديم الإسعافات إلى 106 أشخاص أصيبوا بالصدمة ».

ولفتت نجمة داود الحمراء، أن الهجمات كانت « 91 حادث رشق حجارة، و83 حادث طعن، و22 حادث دهس، و15 حادث إطلاق نار ».