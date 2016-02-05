صور | المغازي وإتحاد خانيونس يخطفان التعادل من الشاطئ وخدمات خانيونس بالممتازة

خطف خدمات المغازي تعادلاً ثميناُ وقاتلاُ من أنياب مضيفه خدمات الشاطئ بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب اليرموك بغزة في إفتتاح منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة لأندية قطاع غزة .

وسجل هدفي خدمات الشاطئ اللاعب أحمد العمواسي في الدقيقتين (36 و 38) على التوالي ، بينما سجل هدفي خدمات المغازي اللاعبين ثائر أبو عبيدة ومحمد زعرب في الدقيقتين ( 18 و 84) على التوالي .

وشهد اللقاء طرد لاعب خدمات الشاطئ محمد الرواغ في الدقيقة (85) .

بهذا التعادل رفع خدمات الشاطئ رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر وبفارق الأهداف خلف الهلال وشباب جباليا ، وبات رصيد خدمات المغازي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير .

خدمات خانيونس - إتحاد خانيونس (1-1)

وتعادل فريقا خدمات خانيونس وإتحاد خانيونس بنتيجة (1-1) ، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع .

وسجل هدف خدمات خانيونس اللاعب محمد أبو ريدة في الدقيقة (63) ، وتعادل لإتحاد خانيونس اللاعب حازم البيوك في الدقيقة (70) .

وشهد اللقاء طرد لاعب إتحاد خانيونس اللاعب أنور عمران في الدقيقة (71) .

بهذا الفوز رفع خدمات خانيونس رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس « مؤقتا » وبفارق الأهداف أمام شباب خانيونس ، وبات رصيد إتحاد خانيونس عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر .

مباريات السبت

وتستكمل الجولة يوم السبت بلقاء وحيد حيث يستقبل المتصدر خدمات رفح ضيفه شباب جباليا على ملعب رفح البلدي .