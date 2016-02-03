اتحاد الكرة وأهلي الخليل يتفقدان ملعب دورا قبل الاستحقاق الآسيوي

قام وفد رسمي يمثل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي، بزيارة الى استاد دورا الدولي اليوم الأربعاء، للوقوف على جهوزيته الكاملة لإحتضان اللقاء المرتقب بين فريقي أهلي الخليل

الفلسطيني (بطل كأس فلسطين) وممثلها الثاني بعد شباب الظاهرية بطل دوري المحترفين الموسم الماضي، وفريق خوجند من دولة طاجكستان في الملحق الآسيوي يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل الفائز من هذا اللقاء الذي يقام يوم 9 فبراير/شباط الحالي، الى دور المجموعات في بطولة كأس الإتحاد الأسيوي.

ومثل إتحاد الكرة الفلسطيني العضو صالح الجعبري والمراقب في الإتحاد الآسيوي علي جبريل ومسؤول دائرة الإعلام غسان جرادات ومسؤول الدائرة الطبية سبع كوكش، فيما حضر من الأهلي رئيس النادي كفاح الشريف وعضوي مجلس الإدارة سامر الشعراوي ومأمون السيوري.



وتفقد الحضور آخر التحضيرات لاستقبال الحدث الآسيوي الدولي الكبير، وتطبيق كل المعايير والمواصفات الآسيوية قبل وأثناء وبعد المباراة المنتظرة، وكل كبيرة وصغيرة لإنجاح اللقاء المرتقب، واستقبال الضيوف من طاجكستان حسب تعليمات اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة، وتوفير كل الأجواء المناسبة.