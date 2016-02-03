الاحتلال يعتقل طالباً على معبر « ايرز »

اعتقلت قوات الاحتلال على معبر بيت حانون (إيرز)، الطالب محمد عبدالكريم محمد العصار (29 عاما)، من سكان مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقال والد الطالب في تصريح لمركز الميزان لحقوق الأنسان، الأربعاء، إن الارتباط الفلسطيني أبلغه باعتقال نجله صباح اليوم.

وكان الطالب العصار قد حصل على قبول في أكاديمية الشرق الأوسط للطيران المدني بعمان، وتقدم بطلب للحصول على تصريح مرور للسفر عبر معبر بيت حانون، ووافق له الاحتلال.

وتوجه العطار صباح يوم الاثنين الموافق 1/2/2016 لعقد مقابلة داخل معبر بيت حانون (إيرز) حيث تم احتجازه في ذلك اليوم، وأبلغه الاحتلال بالعودة إلى منزله والحضور صباح الثلاثاء، إلى معبر بيت حانون، إلى أن تم اعتقاله.