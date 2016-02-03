الجهاد بالنصيرات تنظم مسير و و قفة تضامنية مع الأسير القيق

نظمت حركة الجهاد الإسلامي مساء الاثنين الماضي مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، تضامناً مع الأسير الصحفي، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين في سجون الاحتلال.

و انطلقت المسيرة بعد صلاة العشاء مباشرة من أمام مسجد الدكتور المعلم فتحى الشقاقى مشيا على الأقدام تتقدمها قيادة الحركة و ابناءها و عدد من الوجهاء في المنطقة و تقدمها فرقة الكشافة، كما تخللها عرض لمجوعات من الملثمين .

و من ناحيته، أكد الأسير المحرر طارق أبو شلوف في كلمة امام الجماهير المحتشدة أن من يتابع قضية الأسير القيق يدرك أن الأسير يدافع عن كرامة شعبه و يدافع عن قضية عادلة تحتاج ان تبذل فيها الجهود لنصرتها و دعمها و مساندها.

و أضاف أبو شلوف أن محمد كان على خط النار لنقل الأخبار، مشيراً الى ان الأسير القيق سينتصر كما انتصر إخوانه الأسرى من قبله بأمعائهم و صمودهم .

و أبرق أبو شلوف في سياق كلمته بالتحية للشهداء الذين سقطوا في باطن الأرض وحدة التجهيز والإعداد من كتائب القسام، و شهداء الضفة الغربية الثائرة.

ووجه أبو شلوف اللوم للصحفيين العرب، لا سيما أن الأسير القيق ينتمي للمنظومة الإعلامية، و كان عليهم أن يتضامنوا معه.

و حذر أبو شلوف الشاباك الاسرائيلي من أي مكروه يصيب الأسير القيق، مؤكداً أن الأسرى ارسلوا رسالة للاحتلال مفاده بأن الرد سيكون من قلب المعاناة.