مقتل مجندة « إسرائيلية » متأثرة بجراحها في عملية الطعن في القدس

أعلنت شرطة الاحتلال « الاسرائيلية »، مساء اليوم الأربعاء، وفاة مجندة من قوات ما يسمى بـ« حرس الحدود » إثر إصابتها بجروح في عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة في وقت سابق من اليوم.

وقالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال إن « هدار كوهين (19 عاما) توفيت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في هجوم نفذه ثلاثة فلسطينيين ».

من جهتها، قالت مديرة مستشفى هداسا إن المجندة وصلت إلى المستشفى في حالة ميؤوس منها مصابة برصاص في رأسها حاولنا إنقاذ حياتها ولم نتمكن« .

ولا تزال مجندة أخرى مصابة بجروح بالغة تتلقى العلاج في المستشفى.

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين ظهر الأربعاء بعد أن هاجموا مجموعة من قوات ما يسمى بـ »حرس الحدود« في باب العمود المدخل الرئيسي للبلدة القديمة مستخدمين سلاحا ناريا وسكينا.

وقالت الناطقة باسم الشرطة »ان ثلاثة شبان فلسطينيين مسلحين ببنادق وسكاكين وعبوات ناسفه تقدموا نحو باب العمود في القدس القديمة واثاروا شكوك حرس الحدود فطلبوا هوياتهم".