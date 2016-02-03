قوات الاحتلال تعتقل طالباً عند حاجز بيت حانون

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة عند حاجز بيت حانون (إيرز) الطالب محمد عبدالكريم محمد العصار (29) عاماً من سكان مدينة دير البلح.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فقد حصل العصار على قبول في أكاديمية الشرق الأوسط للطيران المدني في عمان، وتقدم بطلب للحصول على تصريح مرور للسفر عبر معبر بيت حانون (ايرز) وحصل على موافقة من الجانب الاسرائيلي، وبالفعل توجه صباح يوم الاثنين الموافق 1/2/2016 لعقد مقابلة داخل معبر بيت حانون (إيرز) حيث تم احتجازه حتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه وأبلغه الجانب الاسرائيلي بالعودة إلى منزله والحضور في صباح اليوم التالي، وبالفعل توجه عند حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2016 إلى معبر بيت حانون (ايرز).

وقد أفاد والد المعتقل في تصريح لمركز الميزان أنه علم باعتقال نجله عن طريق الارتباط الفلسطيني صباح يوم الأربعاء 3 فبراير 2016.