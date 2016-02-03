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مسلحون يذبحون 3 أشخاص في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:17 - 03 فبراير 2016
الجيش المصري الجيش المصري
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ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة جثث ملقاة وجدت في احد احياء مدينة رفح المصرية.

 وقالت مصادر أمنية مصرية إنه تم التعرف على أحد الجثث وهي للشاب وائل الشاعر (28 عاما)، والذي تعرض للاختطاف على ايدي تنظيم انصار بيت المقدس.

واوضحت المصادر الأمنية أن تنظيم بيت المقدس في سيناء أقدم على قطع رؤوس الثلاثة بدعوى تعاونهم مع الجيش المصري في سيناء ضد الارهاب.

ولوحظ على الجثث ذبحهم من الرقبة علاوة على وجود آثار طلقات نارية برؤوس الضحايا، كما اكد مصدر امني برفح أن خمسة أشخاص آخرين تعرضوا مساء امس للاختطاف من مدينة رفح على ايدي بيت المقدس بدعوى تعاونهم مع الجيش.

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