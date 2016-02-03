بالصور والوثائق: من المسؤول عن إعدام « خيار » غزة ؟!

خلال أيام قامت وزارة الزراعة بالعمل على إتلاف 8 دونمات في جنوب وشمال قطاع غزة من محصول الخيار بعد ثبوت رشها بمبيد النيماكور (الديدان الثعبانية) المحظور استخدامه على محصول مثل الخيار.

وتقسم الزراعة المبيدات الزراعية المستخدمة للزراعة إلى 3 أقسام ما بين مسموح استخدامها، ومقيدة ترتبط بفترة زراعة المحصول، وممنوعة الاستخدام.

طبيعة الاستخدام

وائل ثابت مدير عام دائرة الرقابة على النبات بوزارة الزراعة قال لـ« فلسطين اليوم »، إن مبيد « النيماكور » الذي اكتشفت الوزارة استخدامه على محاصيل الخيار من المبيدات المقيدة التي لا تستخدم إلى بترخيص من الوزارة للمحاصيل التي تكون فترة الأمان (فترة الزراعة) لها أكثر من 90 يوم.

ثابت: استخدام « النيماكور » يكون للمحاصيل التي تفوق فترة نموها فوق 90 يوم

وأوضح ثابت أن استخدام « النيماكور » يكون للمحاصيل التي تفوق فترة نموها فوق 90 يوم مثل (البطيخ، البصل، الثوم، والبصل)، لأن فترة أمان المبيد وتكسره في البيئة هي 90 يوم، واستخدامه للمحاصيل التي تقل فترة نموها عن 90 يشكل خطراً على المحصول وعلى صحة الانسان.

اجراءات الوقاية

وأكد أن الوزارة تعد قوائم للناس التي يتم لهم صرف المبيدات ويتم مراقبة العمل بها منذ بداية دخولها من معبر كرم أبو سالم وحتى توزيعها على المزارعين، مشيراً إلى « وجود أجهزة حديثة ومتطورة تستخدمها الوزارة للكشف على متبقيات المبيدات للخضار ».

ثابت: الوزارة تستخدم 3 أجهزة حديثة للكشف عن متبقيات المبيدات

ونوّه إلى أن الوزارة تستخدم في هذه الفترة 3 أجهزة لكشف متبقيات المبيدات والتي تعد أجهزة حديثة وهي (HBLC، GCMS، IR)، مضيفاً: نحن بصدد تفعيل آلية لمراقبة وتعقب المبيدات من لحظة دخوله وحتى استخدامه.

نطمئن المواطنين

وطمأن ثابت المواطنين مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بفحص متبقيات المبيدات للمزروعات في المراحل الأولى قبل نزلها للسوق، مؤكداً إلى أن « ما ينزل إلى السوق يكون خالٍ من المبيدات تماماً ».

ولفت إلى أن اجراءات الوزارة تهدف إلى رفع الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والوصول إلى منتج آمن خالي من متبقيات المبيدات، إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة للمزارعين.

وأضاف، « أصدرت الوزارة قرارات منع بعض المبيدات الزراعية وتقييد البعض الآخر ». (تم الارفاق مع التقرير)

للمزارعين

ثابت: يجب على المزارعين التقيّد بتعاليم وزارة الزراعة من خلال المرشدين الذين تخصصهم الوزارة

وفي رسالة للمزارعين قال ثابت « يجب على المزارعين التقيّد بتعاليم وزارة الزراعة من خلال المرشدين الذين تخصصهم الوزارة وعدم استخدام المبيدات الممنوعة والميقّدة إلى تحت اشراف الوزارة، والالتزام بالتعليمات على التي توضع على الملصقات الخاصة بالمبيدات ».

وتابع، « المبيدات سلاح ذو حدين، فإذا تم استخدامها بطريقة مفيدة ستقضي على الآفات، أما إذا استخدمت بطريقة خاطئة أو عن جهل فإنها ستضر بالإنسان والمحصول والتربة، لذا يجب على المزارعين أخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات عند استخدامها ».

وشدد ثابت إلى أن كل من يستخدم أو يبيع المبيدات دون الرجوع إلى الوزارة والتقيّد بتعليماتها سيتم محاسبته من قبل الوزارة.

قرار تقييد استخدام المبيدات من وزارة الزراعة من هنا

مرفق موضوع يتحدث عن أضرار المبيدات على الانسان والبيئة وطرق المكافحة والبدائل من هنا































