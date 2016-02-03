مصر: إلغاء أحكام بإعدام 149 بينهم فلسطينيين يحملون الجنسية المصرية

قضت محكمة النقض في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، بقبول طعن 149 متهمًا بينهم سيدة على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ « مذبحة كرداسة »، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام جهة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في فبراير/ شباط الماضي، حضوريًا بإعدام 149 متهمًا وغيابيا على 34 في القضية، ثم تقدم ستة متهمين، كانوا هاربين، بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم، كما قضت المحكمة في مايو/أيار الماضي بإعدامهم.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في « مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة »، التي وقعت في أغسطس/ آب عام 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان.