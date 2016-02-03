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مصر: إلغاء أحكام بإعدام 149 بينهم فلسطينيين يحملون الجنسية المصرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:48 - 03 فبراير 2016
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قضت محكمة النقض في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، بقبول طعن 149 متهمًا بينهم سيدة على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ « مذبحة كرداسة »، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام جهة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في فبراير/ شباط الماضي، حضوريًا بإعدام 149 متهمًا وغيابيا على 34 في القضية، ثم تقدم ستة متهمين، كانوا هاربين، بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم، كما قضت المحكمة في مايو/أيار الماضي بإعدامهم.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في « مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة »، التي وقعت في أغسطس/ آب عام 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان.

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