حذف تطبيق « فيس بوك » يطيل عمر بطارية هاتفك

نشر الموقع البريطانى businessinsider فى تقرير له " أن حذف تطبيق فيس بوك على هواتف أندرويد وإلغاء تثبيته يمكنه المساهمة فى إطالة عمر البطارية بنسبة 20% وهو الأمر الذى لاحظه الكثير من مستخدمى هواتف أندرويد بعد حذف فيس بوك وتطبيق الدردشة التابع له ماسنجر.

حيث استاء مستخدمين فيس بوك على هواتف وأجهزة أندرويد، لصعوبه استخدامه وعدم توفر التحديثات اللازمة أولاً بأول وتعطله الدائم، كان سببا رئيسيا لحذف التطبيق والغاء تثبيته.

كما لاحظ المستخدمون أيضًا زيادة سرعة هواتفهم بعد حذف التطبيق ما شجعهم على التمسك بقرارهم والاستعانة بتطبيقات أخرى يمكن من خلالها الدردشة مع أصدقائهم ومن أهمها تطبيق فيس بوك لايت الذى يعد نسخة أفضل وأقل استنزافًا لبطارية الهواتف الذكية.