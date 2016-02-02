مطالبة مصرية بالتحقيق في عرض كتاب اسرائيلي بأحد المعارض

طالب عضو برلمان مصري من وزير الثقافة المصرية اجراء تحقيق في ظروف عرض كتاب « الف ليلة دوت كوم » في معرض الكتاب في القاهرة، للمراسل في اذاعة الجيش الاسرائيلي جاكي حوقي، وفقاً لصحيفة هارتس العبرية.

ويعتبر « جاكى حوجى » المسئول عن الملف العربى بإذاعة جيش الاحتلال،« جالى تساهل ».

و فى كتاب أصدره بتاريخ 30 يناير من عام 2011 أى بعد 5 ايام فقط من اندلاع ثورة 25 يناير، عرض ما جرى فى مصر من أحداث وسقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وذلك فى كتاب حمل اسم « ألف ليلة دوت كوم » والذى ترجمه عمرو زكريا المتخصص فى الشئون الإسرائيلية بمناسبة مرور 5 أعوام على الثورة لكشف كيف تنبأت « إسرائيل » باشتعال المنطقة خلال ما يسمى بالربيع العربى.

ويؤكد الكاتب « جاكى حوجى » فى مقدمة الكتاب أنه استغرق 4 سنوات كاملة لكتابة الكتاب وإعداده بينما تم نشره فى نهاية يناير من عام 2011، ورغم ذلك توقع الكاتب سقوط نظام مبارك من خلال استنباط العديد من الاحداث قبل الثورة.