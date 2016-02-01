قوات فنزويلية تعبر حدود كولومبيا وتتبادل إطلاق النار مع الشرطة

قالت وزارة الخارجية الكولومبية يوم الأحد إن قوات البحرية الفنزويلية عبرت حدود بلادها ليل السبت ثم تبادلت إطلاق النار مع الشرطة الكولومبية.

وقالت الوزارة في بيان إن دورية بحرية فنزويلية لاحقت عددا من مستقلي القوارب إلى بلدة أروكيتا على الضفة الكولومبية من نهر أروكا. وأدى ذلك إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة الكولومبية. ولم تقع إصابات.

وأضافت الوزارة « تحقق الحكومة في القضية منذ الليلة الماضية واتصلت بالسلطات الفنزويلية لاستيضاح ملابسات الحادث. »

وكثيرا ما تتوتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين. وأغلقت فنزويلا عدة معابر حدودية مع كولومبيا العام الماضي ورحلت آلاف الكولومبيين قبل أن تتعهد بتقنين أوضاعهم إذا عادوا.