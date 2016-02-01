بلدة إيطالية تشهد أول ولادة لطفل منذ 28 عاما

احتفلت بلدة إيطالية صغيرة في إقليم بييمونتي الإيطالي بولادة أول طفل فيها منذ عام 1987.

وقال رئيس بلدية أستانا الواقعة في جبال بييمونتي إن ولادة الطفل “حلم تحقق” لمجتمعهم الصغير الذي شهد تراجعا في عدد السكان على مدى الـ 100 عام الماضية حيث يصل عددهم حاليا إلى حوالي 85 نسمة يعيش نصفهم فقط بشكل دائم في البلدة.

وأوضح رئيس بلدية أستانا أن عدد سكان البلدة بدأ ينخفض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن معدل الولادات بدأ ينخفض بشكل ملفت مع بداية العام 1975.

وقد ولد الطفل بابلو في أحد مستشفيات مدينة تورينو الأسبوع الماضي.

وتحاول بلدة استانا الحد من هجرة السكان منها من خلال خلق فرص عمل جديدة، وكان والدا بابلو من بين السكان الذين يخططون للهجرة منذ 5 سنوات لكن مع ولادة الطفل تغير الوضع بعد توفير عرض للأب كي يعمل في إدارة ملجأ قريب.