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الاحتلال يفرج عن الأسيرة المسنة خنفر بعد اعتقال لــ 7 أشهر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:27 - 31 يناير 2016
خنفر خنفر
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أفرجت سلطات الاحتلال عصر اليوم الأحد عن الأسيرة المسنة فتحية خنفر بعد إنهاء ثلثي محكوميتها البالغة 11 شهراً في السجون الإسرائيلية

 

وكانت المحكمة المركزية للاحتلال في بئر السبع، قد حكمت على المواطنة خنفر (60 عاما)، من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا.

 

وعقدت محاكم الاحتلال للمسنة خنفر 21 جلسة محكمة منذ اعتقالها في شباط/ فبراير 2013، أثناء توجهها لزيارة نجلها الأسير رامي المحكوم بالسجن 33 عامًا، والمعتقل منذ ثماني سنوات، في سجن النقب، حيث احتجزت لـ 18 يوما، قبل تحويلها للحبس المنزلي مدة 9 أشهر.

 

واعتقلت الأسيرة خنفر بعد أن سلمت نفسها لقوات الاحتلال بعد اتهماها بتهريب هاتف خلوي إلى ابنها الأسير في سجن النقب.

 

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