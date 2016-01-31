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صور تنشر لأول مرة.. تعرف على جسمك من الداخل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:08 - 31 يناير 2016
بصمة الأصبع بصمة الأصبع
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يحوي جسد الإنسان الكثير من التفاصيل التي لا يراها بالعين المجردة، فبالإضافة لتركيب الجسم الداخلي والذي عرفناه من خلال دروس التشريح ومادة العلوم في المدارس والدراسة بشكل عام، سواء عن طريق الشرح النظري أو ما تعرضه الصور، توجد أشياء بالغة الدقة ربما نسمع عنها كالخلايا على سبيل المثال، لكن من المستحيلات أن ندرك شكلها الحقيقي، أو نلاحظ تركيبها في أجسادنا.

باستخدام جهاز اسمه «SEM» أو ما يعرف تفصيليًا بـScanning electron microscope، وهو جهاز ميكروسكوب كبير ومتطور إلى أبعد حد، تمكن العلماء من التعرف على شكل بعض الخلايا والجزئيات الدقيقة جدا في جسد الإنسان، والتي ظهرت بشكل يدهش ناظرها، ويعرفه أن ما يحويه جسده أكبر بكثير من تلك التي توصل إليها العلم، مهما بلغنا من التقدم.

موقع مصري ينشر 18 صورة لخلايا من داخل جسد الإنسان تراها لأول مرة.

 

خلايا سرطان الثدي

خلايا سرطان الثدي

بصمة الأصبع

بصمة الأصبع

حيوانات منوية ذيولها متشابهة

حيوانات منوية ذيولها متشابهة

تجويفات الهواء داخل الرئة

تجويفات الهواء داخل الرئة

حيوانات منوية

حيوانات منوية

البويضة

البويضة

بكتيريا على اللسان

بكتيريا على اللسان

الرموش

الرموش

عظام تعاني الشيخوخة

عظام تعاني الشيخوخة

شبكة العين

شبكة العين

عين الإنسان

عين الإنسان

حلمة تذوق اللسان

حلمة تذوق اللسان

كرات دم حمراء

كرات دم حمراء

جلطة دموية

جلطة دموية

كرات الدم الحمراء

كرات الدم المراء

حلمات التذوق على اللسان

حلمات التذوق على اللسان

تقصف الشعر


تقصف الشعر

الجنين في أول تكوينه

الجنين في أول تكوينه

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