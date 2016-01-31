صور تنشر لأول مرة.. تعرف على جسمك من الداخل

يحوي جسد الإنسان الكثير من التفاصيل التي لا يراها بالعين المجردة، فبالإضافة لتركيب الجسم الداخلي والذي عرفناه من خلال دروس التشريح ومادة العلوم في المدارس والدراسة بشكل عام، سواء عن طريق الشرح النظري أو ما تعرضه الصور، توجد أشياء بالغة الدقة ربما نسمع عنها كالخلايا على سبيل المثال، لكن من المستحيلات أن ندرك شكلها الحقيقي، أو نلاحظ تركيبها في أجسادنا.

باستخدام جهاز اسمه «SEM» أو ما يعرف تفصيليًا بـScanning electron microscope، وهو جهاز ميكروسكوب كبير ومتطور إلى أبعد حد، تمكن العلماء من التعرف على شكل بعض الخلايا والجزئيات الدقيقة جدا في جسد الإنسان، والتي ظهرت بشكل يدهش ناظرها، ويعرفه أن ما يحويه جسده أكبر بكثير من تلك التي توصل إليها العلم، مهما بلغنا من التقدم.

موقع مصري ينشر 18 صورة لخلايا من داخل جسد الإنسان تراها لأول مرة.

خلايا سرطان الثدي





بصمة الأصبع





حيوانات منوية ذيولها متشابهة





تجويفات الهواء داخل الرئة





حيوانات منوية





البويضة





بكتيريا على اللسان





الرموش





عظام تعاني الشيخوخة





شبكة العين





عين الإنسان





حلمة تذوق اللسان





كرات دم حمراء





جلطة دموية





كرات الدم الحمراء





حلمات التذوق على اللسان





تقصف الشعر





الجنين في أول تكوينه



