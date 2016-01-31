وصايا ونصائح للحفاظ على بطارية الموبايل

وصى خبراء الهواتف والأجهزة الذكية مستخدمي هذه الأجهزة الذين يشعرون بالانزعاج من تلف البطاريات واستهلاكها وعدم دوامها لفترات طويلة، بعدة وصايا ونصائح؛ وذلك لتجنّب اضطرارهم للاستغناء عن هذه الأجهزة واستبدال أخرى بها.

ويرى الخبراء أن استبدال خلفية أخرى سوداء بخلفية الهاتف، من الضرورة بمكان للحفاظ على بطارية الجهاز.

ويؤكدون أنه إذا كان الهاتف يحوي على شاشة AMOLED « كمعظم أجهزة سامسونج »، فإن على المستخدمين استبدال خلفية داكنة اللون بها، الأمر الذي سيساهم في تقليل استهلاك البطارية.

النصيحة الثانية التي يقدمها الخبراء تتعلق باستخدام « auto brightness »، ويطالبون بعدم استخدام هذه الخاصية، وهي السطوع التلقائي؛ لأن المستخدم بحاجة لقدر محدد من السطوع أقل مما يظهر بتلك الخاصية.

كما يوصي الخبراء بإغلاق بعض الخواص في الأجهزة الذكية، تلك الخواص التي تعمل في خلفية الأجهزة دون الحاجة لها، وهي: air gestures، smart scrolling، Smart stay. وما لا يعلمه مستخدمو الأجهزة الذكية أن استخدام خاصية الاهتزاز يستنفذ قدرا كبيرا من الطاقة؛ ولذلك من الضروري إغلاق هذه الخاصية للحفاظ على ديمومة البطارية.

ولا بد للمستخدمين أيضا من استخدام lock screen notifications؛ لأن الإشعارات التي يتلقاها الجهاز تعني فتح الشاشة مرات كثيرة، ونسيانها مفتوحة سيستهلك الكثير من الطاقة.

وأخيرا، النصيحة الذهبية لمستخدمي الأجهزة الذكية للحفاظ على بطاريات الأجهزة استخدام الشاحن الأصلي والبطارية الأصلية؛ لأنها تحمي أجهزتهم من أي أخطاء تسببها البطاريات المقلدة والشواحن « التجارية ».