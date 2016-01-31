حركة الجهاد تبارك عملية « بيت ايل » البطولية وتعتبرها رسالة مهمة

باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية على حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة، وأشادت بمنفذها الشهيد المقاوم البطل أمجد سكري أبو عمر

وقال بيان للحركة إن العملية البطولية على حاجز « بيت إيل » تحمل رسالة مهمة، بأن أبناء شعبنا الأحرار يرفضون السياسات المذلة ولن يقفوا حراساً لـ« بوابات وحواجز الاحتلال » .

وأكد البيان على أن العملية إضافة نوعية وهامة للانتفاضة ، وها هي أنماط جديدة تدخل على انتفاضة القدس المباركة .

وقال البيان:« دلالة العملية البطولية أن الانتفاضة مستمرة وستتواصل بإذن الله ، بأمثال الشهيد البطل أمجد السكري »أبي عمر"