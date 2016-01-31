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حركة الجهاد تبارك عملية « بيت ايل » البطولية وتعتبرها رسالة مهمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:23 - 31 يناير 2016
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باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية على حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة، وأشادت بمنفذها الشهيد المقاوم البطل أمجد سكري أبو عمر

وقال بيان للحركة إن العملية البطولية على حاجز « بيت إيل » تحمل رسالة مهمة، بأن أبناء شعبنا الأحرار يرفضون السياسات المذلة ولن يقفوا حراساً لـ« بوابات وحواجز الاحتلال » .

وأكد البيان على أن العملية إضافة نوعية وهامة للانتفاضة ، وها هي أنماط جديدة تدخل على انتفاضة القدس المباركة .

وقال البيان:« دلالة العملية البطولية أن الانتفاضة مستمرة وستتواصل بإذن الله ، بأمثال الشهيد البطل أمجد السكري »أبي عمر"

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