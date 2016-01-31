انتظام الدوام في الجامعات والكليات اليوم

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، عن انتظام الدوام في الجامعات والكليات الحكومية اليوم الأحد.

وقال زكريا في تصريح صحفي أمس، "إن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية أكد التزامه التام بالاتفاق الموقع مع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والذي تم بموجبه تعليق الفعاليات النقابية.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أعلنت الخميس الماضي انتهاء أزمة الجامعات والكليات الحكومية، وشددت على أهمية تعميق الحوار المسؤول لتذليل الصعوبات والتحديات وتجنيب الدوام اليومي أية خلافات قد تفضي إلى تهديد مستقبل الطالب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، ثمن الاتحاد في بيان له صدر أمس؛ دور الوزير صيدم وأسرة الوزارة في التوصل إلى اتفاق أنهى أزمة الجامعات والكليات الحكومية، مثمناً أيضاً حرص الوزارة على استمرار المسيرة التعليمية في هذه المؤسسات. وأكد الاتحاد في بيانه، الالتزام بالاتفاق الموقع مع وزير التربية والتعليم العالي ووقف كافة الفعاليات النقابية وانتظام الدراسة.