برشلونة يتربع على صدارة الليجا بعد فوز ثمين ضد أتلتيكو

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب ضيفه اتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف السبت على استاد « كامب نو » وسط 95 ألف متفرج في إطار الجولة 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز الثمين تربع برشلونة على صدارة الليجا بـ 51 نقطة، في المقابل تجمد رصيد اتليتكو عند 48 نقطة في المركز الثاني.

سجل هدفي برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ولويس سواريز، في المقابل كان كوكي قد افتتح التسجيل للضيوف من تسديدة صاروخية في الدقيقة (10) في لقاء شهد طرد لاعبين من الفريق الضيف.

وتفوق لويس انريكي ، مدرب برشلونة، على منافسه دييجو سيميوني ، مدرب اتلتيكو، في ادارة اللقاء الذي شهد اللقاء طرد فيليبي لويس ودييجو جودوين بسبب الخشونة الزائدة.

جاءت بداية اللقاء في مصلحة الضيوف الذين هددوا مرمى أصحاب الأرض عبر تسديدة قوية للاسباني ساول نيجويز تصدى لها كلاوديو برافو ، حارس برشلونة، ببراعة (2)، في المقابل سقط مدافعو برشلونة في العديد من الاخطاء وسوء التمركز.

وترجم أتلتيكو مدريد تفوقه النسبي بهدف التقدم عبر عرضية ساول نيجويز من الجانب الأيمن مرت من بين مدافعي برشلونة لتصل الى كوكي الذي سددها قوية لتسكن شباك مرمى فريق برشلونة في الدقيقة (10)، وكاد الفرنسي كاراسكو ان يضيف الثاني للضيوف الا ان تسديدته مرت بجوار القائم (12).

شعر فريق برشلونة بالخطر عقب التأخر بهدف كوكي الذي كان « نقطة تحول » في اللقاء حيث انتزع أصحاب الارض السيطرة والخطورة من الضيوف ، وسدد داني الفيس كرة قوية مرت بجوار القائم (17)، ورد الارجنتيني اوغوستو ماتياس فرنانديزبتسديدة مرت فوق العارضة البرشلونية (20)، قبل ان يسدد ميسي كرة قوية مرت بجوار القائم (25).

ونجح الارجنتيني لوينيل ميسي من إدراك التعادل من تسديدة قوية سكنت شباك اتلتيكو بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله الاسباني جوردي ألبا في الدقيقة (30)، وهو الهدف الثاني عشر لميسي في الليجا.

النجم الأرجنتيني بات في رصيده 25 هدف في شباك أتلتيكو مدريد في 28 مباراة خاضها في مواجهتهم في مختلف المسابقات منذ إنطلاقة مسيرته .

وفي الدقيقة (38) تمكن الاوروجوياني لويس سواريز من اضافة الهدف الثاني لبرشلونة مستغلا تمريرة طولية من زميله البرازيلي داني الفيس لينفرد سواريز بمرمى اتلتيكو قبل ان يسددها قوية لتمر من بين قدمي البرتغالي باولو لوبيز ، حارس مرمى اتلتيكو مدريد، في طريقها لهز الشباك.

وحاول نيمار التسجيل عن طريق تسديدة قوية الا ان الكرة مرت بجوار القائم، قبل ان يشهر حكم اللقاء البيرتو اونديانو مالينكو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه البرازيلي فيليبي لويس بسبب الخشونة المبالغ فيها والتدخل العنيف على قدم ليونيل ميسي (44) لينتهي الشوط الاول بعدها بتقدم برشلونة على اتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، دفع الارجنتيني دييجو سيميوني ، مدرب اتلتيكو، بالبديل الاسباني خيسيوس جاميز على حساب اريناس ، وكاد الفرنسي جريزمان ان يدرك التعادل للضيوف عبر تسديدة قوية تصدى لها حارس اتلتيكو ببراعة (56).

وفي الدقيقة (65) حصل دييجو جودوين على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله العنيف على قدم لويس سواريز ليضطر الحكم لطرده خارج الملعب ويكمل اتلتيكو باقي احداث اللقاء بتسعة لاعبين.

ودفع لويس انريكي بالبديل التركي اردا توران على حساب راكيتيتش (67)، في المقابل دفع سيميوني بالبديل سافيتش على حساب جريزمان، وتصدى حارس اتلتيكو مدريد لهدف محقق من تسديدة صاروخية لميسي في الدقيقة (68).

واشرك مدرب اتلتيكو البديل بارتي على حساب فرنانديز ، وكاد البديل اردا توران ان يضيف الهدف الثالث لبرشلونة الا ان تسديدته مرت بجوار القائم (78)، قبل ان يتلاعب ميسي بدفاع اتلتيكو ويلعبها عرضية الا ان كوكي ابعد الكرة لركنية (81).

وفي الدقائق المتبقية شارك سيرجي روبرتو بدلا من داني الفيس ، وحافظ برشلونة على تقدمه لتنتهي المباراة بفوز ثمين لبرشلونة على اتلتيكو 2-1.