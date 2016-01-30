إصابات داخل البلدة القديمة والاحتلال يغلق البلدة

أصيب عدداً من المواطنين المقدسيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للبلدة.

وأفادت طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لا تستطيع الوصول إلى الإصابات داخل البلدة القديمة بسبب إغلاق قوات الاحتلال لكافة مداخل البلدة.

وكان مراسلنا أكد أن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال فرضوا طوقا شاملا في البلدة القديمة بحثا عن منفذي عملية الطعن بباب العامود مساء اليوم السبت.

واعتدت قوات الاحتلال التي انتشرت في أعقاب العملية على المواطنين بالضرب، فيما منعت الصحافيين من تغطية الأحداث الميدانية.

وبحسب شرطة الاحتلال تعرض مستوطن لعملية طعن بالقرب من باب العامود نفذها قاصرين فلسطينيين.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز بمحيط البلدة القديمة بالقدس وضواحيها، في بيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح بحثا عن القاصرين.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان بالقرب من بابا الساهرة في أعقاب الاستنفار الكبير لقوات الاحتلال.