البطنيجي: قاتل أبو عنزة هي زوجته واستدرجته لمكان الجريمة بشكل فردي

القت الشرطة في غزة عصر اليوم السبت، القبض على قاتلة المواطن ربيع ابو عنزة (36 عاماً) الذي وجد مقتولاً صباح اليوم بالقرب من محررات (عتصمونا) جنوب خانيونس جنوب القطاع.

وأكد الناطق باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي لــ« فلسطين اليوم » أن القاتل هي زوجته التي قامت باستدراج الزوج بعد شراء سكين، وأقدمت على قتله، والفرار كما اعترفت في التحقيقات الجارية حتى اللحظة معها.

وأشار البطنيجي أن المباحث العامة قامت بالبحث والتحري وجمع المعلومات وبالتحقيق الأولي مع عائلة المغدور تم الاشتباه بزوجته، وبالتحقيق معها اعترفت أنها قامت باستدراجه إلى منطقة المحررات وقامت بطعنه عدة طعنات في صدره أدت إلى وفاته على الفور.

وقال: إن زوجته اعترفت بفعلتها؛ وكان الدافع وراء الجريمة مشاكل زوجية وعائلية، وأنها أقدمت على الجريمة بشكل فردي حسبما تشير التحقيقات الأولية معها.

وبين البطنيجي أن مباحث خانيونس استطاعت كشف القاتلة خلال 6 ساعات من اكتشاف جثة المواطن أبو عنزة.

وأكد البطنيجي أنه تم حجز القاتلة وسيتم تحويلها إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقها.

يشار إلى أنه عثر صباح اليوم السبت على جثة المواطن ربيع أبو عنزة (36عاما) من سكان بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس مقتولا طعنا بالسكاكين بالقرب من محررات (عتصمونا) جنوب خانيونس جنوب القطاع.

وكانت عائلة أبو عنزة قد أعلنت مؤخراً عن فقدان ابنها قبل 3 أيام بعد خروجه من منزله لإيصال والدته إلى سوق (الظهرة) في مدينة خانيونس، ولم يعد حتى عُثر عليه مقتولاً.