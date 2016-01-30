« جامعة الإسراء » تحصل على عضوية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية

في إطار حرصها على التعاون والتشبيك مع المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية تحصلت جامعة الإسراء على عضوية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية يوم الأحد الموافق 24/1/2016 بعد قبول عضوية الجامعة في الاتحاد برقم UNSC S100-012(2016).

وأعرب الدكتور عدنان الحجار القائم بأعمال رئيس الجامعة عن سعادته بعضوية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية، معتبراً الانضمام للاتحاد خطوة مهمة في تحقيق رسالة وأهداف الجامعة العلمية والانفتاح العام على مؤسسات التعليم العالي خارج فلسطين، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز سبل التعاون الخارجي والذي يساهم في تطوير العلاقات الخارجية للجامعة.

وبانضمام الجامعة إلى الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية فإنها تصبح جزءا من مجموعة من المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية في الاتحاد، مما يتيح للجامعة الالتقاء بنظرائها من الأعضاء الآخرين وتبادل التجارب والخبرات معهم، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات وكذلك الأبحاث العلمية.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية هو مؤسسة علمية بحثية مستقلة مقرها في الجزائر العاصمة وطرابلس في لبنان يسعى لتشجيع الباحثين ودعمهم وتوفير البيئة المناسبة لهم للتقدم في أعمالهم البحثية وربطهم بمؤسسات علمية محلية ودولية ودعم المؤسسات العلمية بالتعريف بها وبنشاطاتها العلمية المختلفة.