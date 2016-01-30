الأمم المتحدة قلقة على « القيق »

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقد مساء أم الجمعة (29|1) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك « كما تعلمون فإن السيد القيق أضرب عن الطعام منذ الخامس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، احتجاجا على الطبيعة التعسفية لاحتجازه ».

وأكد أن « الأمم المتحدة تتابع هناك عن كثب الوضع العام المتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين »، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة « توجيه الاتهامات لجميع المحتجزين، سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو إطلاق سراحهم بدون تأخير » على حد قوله.

يذكر أن الأسير محمد القيق، (مراسل قناة مجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقل عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2015، وحولته للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 نوفمبر 2015، احتجاجاً على طريق التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون.

ومنذ بدأ إضراب القيق عن الطعام، بدأت تتحرك الكثير من الفعاليات التضامنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فيما لم يبد الاحتلال أي استجابة حتى الآن لمطلب القيق المتمثل بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط على اعتبار أن اعتقاله لم يكن مبني على أي اتهام، وإنما محاولة منعه من ممارسته عملي الإعلامي، وتضييق الحريات الصحفية في التعبير عن الرأي.