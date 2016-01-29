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ليبرمان: الانتفاضة وحفر حماس للأنفاق نتيجة فشل الحرب الأخيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:28 - 29 يناير 2016
تقارير
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 قال رئيس حزب (اسرائيل بيتنا) المتطرف الوزير الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان الجمعة إن قيام حركة حماس بحفر الأنفاق وموجة العمليات الفلسطينية الحالية هما نتيجة مباشرة لفشل عملية الجيش الأخيرة في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أن هذه تأتي أيضا « للحصانة التي منحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون لحركة حماس بعد العملية (الحرب على غزة صيف 2014) ».

يشار إلى أن ليبرمان كان وزيرا للخارجية عندما شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة صيف 2014 استمر لـ51 يوما متواصلا.

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