هكرز غزة يعطلون حواسيب شركة الكهرباء الإسرائيلية

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي « يوفال شتاينتس » النقاب عن أنّ شركة الكهرباء القطرية « الإسرائيلية » اضطرت لإغلاق جزء من حواسيبها سعياً وراء تقليل الأضرار للمستوى الأدنى بعد تعرضها لهجوم « سايبر ». مما اربك عملها .

ونقلت صحيفة « هآرتس » عن شتاينتس قوله « إنّ حواسيب شركة الكهرباء تعرضت في السابق لمحاولات اختراق، لكنها المرة الأولى التي تستهدف فيها هجمة سايبر الأجهزة الخاصة بمنظومة الشركة ».

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وكان جيش الاحتلال قد أنشأ وحدات خاصة لمواجهة قراصنة انترنت وشبكات فلسطينيين يهاجمون المؤسسات والوحدات البرمجية في إسرائيل واعتبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن معظم القراصنة يتركزون في قطاع غزة .