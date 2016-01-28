مستوطنو غلاف غزة يعيشون هوس الأنفاق

ذكرت الاذاعة البرية العامة، إنه على الأقل أربعة عائلات من بلدة بيري غان التي تبعد عن حدود جنوب قطاع غزة ب 4.5 كم اشتكت أنها سمعت هذا الأسبوع أصوات حفر قريبة وأن أرضية منازلهم ترتجف.

و وفقاً للاذاعة العبرية، فإن رئيس مجلس إقليمي إشكول المحاذي لجنوب القطاع غادي يركوني الذي يسكن في كيبوتس نيريم الذي يبعد كيلومترين عن حدود القطاع أفاد أنه سجّل أصوات حفر أسفل منزله.

يذكر أنه قبل أشهر نشرت أخبار بشأن شكاوى من سكان بلدة نتيف هعسرا القريبة من شمال القطاع وأنهم يسمعون أصوات حفر وأنهم تلقوا عقب انتهاء حرب الجرف الصامد وعدا أن يتم بناء عائق تحت وفوق الأرض لكن الأعمال لم تبدأ بعد ولا يوجد لذلك ميزانية.

مراسلنا قال أن وزارة المالية وعدت قبل أسبوعين لرؤساء المجالس بتوفير المال، وزارة الدفاع لم تعلق على الأمر.