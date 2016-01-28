اخطارات بهدم خيام وبركسات جنوب نابلس

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس اخطارات بهدم بركسات وخيام في منطقة عين الرشاش شرق بلدة دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قرارات الهدم تشمل أكثر من 30 خيمة تستخدم كمساكن للعائلات، بالإضافة لأربعة بركسات تستخدم كحظائر للماشية.

وذكرت أن سلطات الاحتلال سلمت المواطنين اخطارات الهدم قبل نحو شهر، وتم تكليف محام بمتابعة القضية لوقف قرارات الهدم لدى المحاكم الإسرائيلية، والذي بدوره أبلغهم أمس بأن هناك قرارا نهائيا بالهدم حتى فجر يوم الاثنين القادم.

بدوره، قال رئيس مجلس قروي دوما عبد السلام دوابشة إن سلطات الاحتلال سبق وأن أخطرت سكان المنطقة عدة مرات بإخلائها، وأن المنطقة تواجه مطامع المستوطنين بالاستيلاء عليها.

يذكر أن منطقة عين الرشاش تسكنها 30 عائلة بدوية منذ أكثر من 25 عاما، وأراضيها تتبع لقرى دوما، وقريوت، وتلفيت ولا تبعد كثيرا عن مستوطنات « إيش كودش » و« شيلو » و« كيدا ».