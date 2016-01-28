أميركا تطلب استخدام « الأواكس » في قتال داعش

قال رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، إن الحلف يدرس طلبا أميركيا بتقديم طائرات استطلاع من طراز « أواكس » للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش المتطرف.

وأضاف الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، للصحفيين:« نحن الآن ننظر في هذا الطلب. وهذا قرار سوف تتخذه الدول الثمانية والعشرين »، وفق ما أفادت وكالة « أسوشيتد برس ».

وأشار ستولتنبرغ أن طلب الأواكس سوف يدرس في اجتماع فبراير المقبل لوزراء دفاع الناتو في بروكسل، لكنه رفض التنبؤ بتوقيت اتخاذ القرار.

وحلف شمال الأطلسي غير منخرط بشكل رسمي في داعش، رغم أن الولايات المتحدة وكل أعضاء الحلف الآخرين منضمون أيضا إلى التحالف الدولي الذي يقاتل داعش منذ سبتمبر 2014.

وتستخدم طائرات الأواكس في الإنذار المبكر، حيث تستطيع الشكف عن حركة السفن والطائرات من مسافة بعيدة، وتوجيه الطائرات خلال المعارك الجوية.