الفصائل تدعو لحوار شامل لانجاح حوارات المصالحة

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، على ضرورة الشراكة الوطنية والحوار الشامل لإنجاح لقاءات المصالحة التي تجري في الدوحة بعد فشل كل الحلول الثنائية التي جرت سابقا بين حركتي فتح وحماس.

ودعت الفصائل التي عقدت اجتماع لها بحضور كلٌ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، لضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت باعتباره يضم الكل الوطني الفلسطيني والأقدر على بحث معوقات المصالحة.

وقد ناقش الاجتماع وفقاً لمراسلنا، قضايا متعددة أبرزها نتائج اللقاءات التي جرت بين حركتي فتح وحماس في « الدوحة واسطنبول » التي ستتوج بلقاء قيادي بين الحركتين يوم 6 شباط بالدوحة لبحث آليات تطبيق اتفاق المصالحة.

وبين مراسلنا وجود اتصالات أو مشاورات مع مصر كونها راعية ملف المصالحة والاتفاقيات السابقة لضمان نجاح حلول المصالحة.

فيما ناقشت الفصائل دعم انتفاضة القدس المتواصلة، حيث اكدت على تطوير الانتفاضة واستمرارها وحمايتها باعتبارها رافعة نضالية لرفع كلفة الاحتلال".