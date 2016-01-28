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إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقرى جنوب غرب رام الله لليوم الرابع

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:02 - 28 يناير 2016
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تواصل قوات الاحتلال إغلاق قرى جنوب غرب رام الله لليوم الرابع على التوالي، عبر إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط القرى بمدينة رام الله بالضفة المحتلة .

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت طريق بيت عور- بيتونيا، بالمكعبات الإسمنتية والحواجز المسمارية، مما منع نحو 30 ألف مواطن في 5 قرى من الوصول إلى رام الله. كما تفرض حصاراً عسكرياً على قرية بيت عور التحتا لليوم الرابع.

وأضاف أن المواطنين في قرى « بيت لقيا، وخربثا المصباح، وبيت نوبا، وبيت سيرا، وبيت عور التحتا، وصفا »، اضطروا لسلوك طريق بلعين رام الله، وهي طريق تأخذ ضعف المسافة والوقت مقارنة بالطريق المغلقة.

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