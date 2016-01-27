سرقة مبلغ 40 ألف شيقل من منزل بجنين

كشفت شرطة جنين اليوم الأربعاء، ملابسات سرقة مبلغ 40 ألف شيقل من منزل مواطنة في المحافظة.

وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إنه وبعد ورود شكوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة من قبل مواطنة حول تعرض منزلها للسرقة وذلك بقيام مجهول بالدخول إليه، وسرقة المبلغ المذكور من داخله.

وأضاف البيان: وبالبحث من قبل الطواقم المختصة في فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تم حصر الاشتباه بشخص، وباستدعائه وسماع أقواله أقر بقيامه بسرقة المبلغ من منزل المشتكية، وتم ضبط ألفي شيقل من المبلغ الذي تم سرقته بحوزته، حيث أفاد بأنه تصرف ببقية المبلغ المسروق، وتم إحالة المشتبه به والمبلغ المالي المضبوط بحوزته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.