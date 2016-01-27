الإعلان الرسمي عن هاتف « Xiaomi Mi 5 »

أكدت صانعة الهواتف الصينية Xiaomi أن الإصدار التالي لهاتف Mi 4 الراقي، سيتم الإعلان عنه في الرابع والعشرين من شهر فبراير القادم، خلال معرض الهاتف العالمي المقرر عقده في برشلونة.

يشهد أكبر معرض للهواتف الذكية في العالم المقرر عقده في برشلونة الشهر القادم، أفضل الإعلانات المنتظرة من صانعي الهواتف الذكية، وشركة Xiaomi أكدت أيضا مؤخرا على عرضها هاتف Mi 5 الراقي للمرة الأولى خلال هذا المعرض.

كان نائب الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi ويدعى Hugo Barra، قد أكد على إطلاق الهاتف في المعرض من خلال تغريدة على تويتر Twitter، والتي ظهرت بإعلان واضع على تويتر يصرح فيه إطلاق #Mi5 أصبح قريبا، كما أكد على أن الهاتف سيكون أو منتجاتXiaomi التي سيتم الإعلان عنها خلال معرض برشلونة في الرابع والعشرين من شهر فبراير، والذي سيقدم كل ما يتوقع المستهلك من مواصفات وأكثر.

وقد تفادى نائب الرئيس التنفيذي Hugo Barra الإعلان عن أي تفاصيل للهاتف من خلال التغريدة، كما أن الصورة لا تظهر أي تفاصيل للمستهلك، لذا علينا الانتظار إلى موعد الإطلاق في معرض برشلونة للكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقد استطاعت شركة Xiaomi لفت الأنظار اليها بالإصدار السابق من الهاتف الراقي Mi 4، والي أطلقته الشركة مع أداء سريع وكاميرا عالية الدقة في التصوير، هذا إلى جانب سعر معقول أذهل الجميع، وقد حرصت شركة Xiaomi في إصداراها القادم Mi5 في التركيز على تصنيع هواتف بأعلى أداء وتصميم راقي مع سعر معقول أيضا، وهي السياسة التي تصنع بها الهواتف التي تزدحم بها السوق الصينية في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن معرض برشلونة MWC القادم يجذب إليه الأنظار مع الكثير من الإعلانات المنتظرة للهواتف الراقية، من شركة سامسونج Samsung في هاتف Galaxy S7، أو شركة ال جي مع هاتف جي G5، وشركة Xiaomi مع هاتف Mi 5 أيضا.