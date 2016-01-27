إعلام الأسرى: أوضاع قاسية لأسرى « النقب » بسبب المنخفض

أكد مكتب إعلام الأسرى بأن أوضاع الأسرى في سجن النقب الصحراوي صعبة للغاية، حيث لا زالوا يعانون من آثار المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الماضية، وتسبب لهم في مزيد من المعاناة المتفاقمة.

وأوضح إعلام الأسرى أن سجن النقب يقع في المنطقة الصحراوية، وهى معروفة بشدة البرودة في فصل الشتاء، وتزداد قسوتها في أيام المنخفضات الجوية التي تتعرض لها المنطقة بين الحين والآخر، ومن أكثر الأقسام التي تتأثر بسوء الأوضاع الجوية تلك المقامة من الخيام، حيث فتح الاحتلال في الشهور الأخيرة ثلاثة أقسام جديدة من الخيام في النقب، لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، ويماطل الاحتلال في توفير احتياجات الأسرى.

وبين أن موجة البرد الأخيرة والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم، أدت إلى إغراق بعض الأقسام بمياه الأمطار، وأتلفت بعض أغراض الأسرى كالفرشات والأغطية وأدوات الطعام، حيث لا يزال الأسرى يعانون من ظروف قاسية نتيجة تداعيات هذا المنخفض، وخاصة على صعيد البرد القارس الذى أصاب العديد منهم بأمراض مختلفة.

وأضاف أن عدد من الأسرى في سجن النقب أصيبوا بأمراض مختلفة نتيجة البرد الشديد خلال الأيام الماضية، وتتجاهل إدارة السجن أوضاعهم الصحية، وترفض توفير علاج لهم، وتطالبهم بأن يداووا أنفسهم بالأعشاب المتوفرة في السجن كالمرمية، مما سيؤدى إلى تراجع حالتهم المرضية ويعرض حياتهم للخطر.

وطالب إعلام الأسرى المنظمات والهيئات الحقوقية بضرورة التدخل لوقف تدهور أوضاع الأسرى في كافة السجون وتحديداً في سجن النقب.