الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة يعبد جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، عقب مداهمة البلدة.

وأفاد حسني أبو شملة لوكالة « وفا »، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نجله مجد (24 عاماً) بعد مداهمة منزله فجر اليوم، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قلبت المنزل رأساً على عقب، وأحدثت ثغرة في أحد الجدران، وحطمت بعض محتوياته.

يذكر أن بلدة يعبد تتعرض لحملة اعتقالات واقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، عدا عن الحواجز الثابتة والطيارة التي تنصبها في محيط البلدة، التي تحاصرها المستوطنات والشوارع الالتفافية.