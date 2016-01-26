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الحساينة: نسعى لحملة استغاثة فورية لسكان الكرفانات في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:57 - 26 يناير 2016
الحساينة الحساينة
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قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الدكتور مفيد الحساينة ، مساء اليوم الثلاثاء أن الواقع الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة ، بشكل عام ، وسكان الكرفانات الذين يعانون من صعوبات كبيرة ، نتيجة السيول والامطار الكثيفة ، والبرد الشديد ، وأن هذه المساكن لا تصلح لمثل هذه الاجواء الماطرة والباردة.

وأضاف الحساينة ، أنه يسعى من خلال التواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية برام الله تنفيذ حملة استغاثة عاجلة لسكان الكرفانات ، وإمدادهم بوسائل تقيهم البرد وتحميهم من شراسة الاجواء الباردة ، وهناك مساعي جدية مع الجهات الدولية لتنفيذ حملة اغاثة لصالح المدمرة بيوتهم .

وكان وزير الأشغال العامة والاسكان قد قام بجولة في بعض المناطق المهدد بالغرق ، وتجمع المياه في منطقة الشيخ رضوان ، ومناطق شرق خانيونس ، ووعد سكان هذه المناطق بإجراءات اغاثية ، وتوجه بعدها مباشرة الى الضفة الغربية ، لإطلاع المسئولين على سوء الاوضاع المعاشة بظل المنخفض الجوي .

 

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