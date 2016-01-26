غرق 5 مهاجرين قبالة السواحل التركية

لقي 5 مهاجرين حتفهم الثلاثاء بعد غرق قاربهم في بحر ايجة اثناء محاولتهم العبور من سواحل غرب تركيا الى اليونان، البلد العضو في الاتحاد الاوروبي، بحسب ما افادت التقارير.

وجرى انقاذ 16 مهاجرا اخرين جوا وبحرا في عملية بحث وانقاذ نفذها حرس السواحل التركي، بحسب ما افادت وكالة دوغان للانباء.

وكان المهاجرون بدأوا رحلتهم من منطقة ديديم في محافظة ايدين في محاولة للوصول الى جزيرة فارماكونيسي اليونانية.

واصبحت تركيا، التي تستضيف 2,2 مليون لاجئ سوري على الاقل، نقطة انطلاق للمهاجرين الساعين للوصول الى اوروبا ويدفعون اموالا طائلة للمهربين لنقلهم في قوارب متهالكة.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية في بيان الثلاثاء ان 45361 مهاجرا وصلوا الى اليونان بحرا حتى هذا الوقت من العام، اي اكثر بـ31 مرة من عددهم في كانون الثاني/يناير 2015.

و90% تقريرا من الواصلين هم من سوريا والعراق وافغانستان، بحسب المنظمة.

وسجلت الوكالة 158 وفاة في شرق المتوسط هذا العام، اضافة الى 19 وفاة اخرى في وسط المتوسط، ما يرفع عدد القتلى الى 177 في العام 2016.