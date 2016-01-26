اليونيسف تدعو لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة أطفال العالم

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء، لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة 43 مليون طفل على مستوى العالم يعانون من أزمات إنسانية، قائلة: « إن قطاعا كبيرا من هذه المعونة سيخصص لتمويل التعليم ».

وأضافت اليونيسف إن ربع حجم أموال المساعدة ستستخدم في تعليم الأطفال في أماكن الأزمات، وأعلنت عن زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون وسط أزمات إنسانية ويمكنهم الالتحاق بالمدارس من 4.9 مليون طفل في بداية العام الماضي إلى 8.2 مليون طفل في بداية هذا العام.

وتهدف الدعوة لجمع الأموال إلى إلحاق خمسة ملايين طفل سوري يعيشون داخل سورية وخارجها بالمدارس.

وقالت أفشان خان مديرة برنامج الطوارئ باليونيسف ” إن التعليم يعد إجراء لإنقاذ الحياة بالنسبة للأطفال، حيث يتيح لهم فرصة التعلم واللعب وسط مجزرة المدافع والقنابل".

وأشارت اليونيسف أن قيمة المبالغ في الدعوة الحالية للتبرع تبلغ ضعف ما دعت إليه منذ ثلاثة أعوام، وقالت إن طفلا من كل تسعة أطفال على مستوى العالم يعيش في أحد مناطق الصراع.