بورصة فلسطين تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت بورصة فلسطين، تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة 530.83 نقطة، أي مرتفعاً بـ 0.14 نقطة، وهو ما نسبته 0.03% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول 207,789 سهما، بقيمة إجمالية بلغت290,071.92 دولارا أميركيا، نفذت من خلال 55 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 12 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت أربع شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وثلاث شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي: ترست العالمية للتأمين بنسبة 5%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 1.56%، والبنك الإسلامي بنسبة 1.38%، والاتصالات الفلسطينية بنسبة 0.18%.

أما الشركات الأواخر الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي: بيرزيت للصناعات الدوائية بنسبة -2.05%، والبنك التجاري الفلسطينية بنسبة -1.87%، وبنك فلسطين بنسبة -0.34%.