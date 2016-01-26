بلدية غزة: الأوضاع مطمئنة ومستقرة وطواقمنا في الميدان

طمأنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، مواطني المدينة بأن الأوضاع لا تزال مستقرة وتحت السيطرة رغم استمرار تساقط الأمطار، مؤكدةً أنها تعاملت مع عشرات الإشارات والشكاوي الواردة من المواطنين.

وأكدت اللجنة أن ارتفاع منسوب المياه في بركة الشيخ رضوان مستقر لنحو 3 أمتار، بعد أن وصل في ساعات الظهيرة إلى 3.5 متر، مشيرةً إلى فتح طواقم الطوارئ المياه على البركة البديلة في أرض الوحيدي بمنطقة النفق، لأول مرة منذ بداية المنخفض الجوي.

ولا تزال لجنة الطوارئ منعقدة حتى اللحظة، في مقرات الطوارئ التابعة للبلدية، منذ ساعات الصباح، لمتابعة مجريات الأوضاع في المدينة، مع اشتداد الرياح واستمرار تساقط الأمطار.

وتمكنت طواقم البلدية من حل عشرات المشاكل والإشارات الواردة من المواطنين، في الساعات الماضية، حول تجمع برك مياه الأمطار وطفح مياه الصرف الصحي في مناطق عديدة بالمدينة، أبرزها: تصريف تجمع مياه في منطقة الحدبة بحي الزيتون، وأخرى مقابل نادي الزيتون، وفي شوارع الشعف والدهشان وطارق بن زياد، وجامعة الدول العربية في منطقة تل الهوا، إلى جانب شفط مياه الصرف الصحي من أحد المنازل خلف عيادة السلام في الصبرة.

وأهابت لجنة الطوارئ بالمواطنين بضرورة إتباع الإرشادات المعلنة والتي تتضمن المحافظة على النظافة حتى لا تتسرب لمصارف مياه الأمطار، ووضع أثقال كافية على أسطح الزينكو حتى لا تتطاير بسبب شدة الرياح، وعدم فتح أغطية المناهل لضمان عدم طفح مياه الصرف الصحي في المنازل.

ودعت لجنة الطوارئ المواطنين للتواصل معها على أرقام غرفة الطوارئ وهي: الرقم المجاني (1800555666) ورقم (2865455) أو جوال (0599815012)، أما في حالات طفح الصرف الصحي وحدوث تجمعات لمياه الأمطار فيرجى التواصل على أرقام: (0599815011) أو خزان الرمال (2889098).