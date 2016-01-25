ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عشراوي تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة « الصحفي القيق »

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:35 - 25 يناير 2016
حنان عشراوي حنان عشراوي
مشاركة

حملت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الاسير الصحفي محمد القيق وطالبتها بالافراج عنه دون قيد أو شرط، واحترام خطواته النضالية المشروعة، وتحقيق مطالبه الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت، في بيان صحافي، منظمات المجتمع الدولي بما في ذلك مؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسير القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ 61 يوما ويعاني من تدهور حاد وخطير بوضعه الصحي، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب والإهمال الصحي، ومحاولاتها الحثيثة لإسكات الصوت الفلسطيني للتغطية على جرائها وانتهاكاتها، محملة حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي القيق.

متعلقات