عشراوي تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة « الصحفي القيق »

حملت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الاسير الصحفي محمد القيق وطالبتها بالافراج عنه دون قيد أو شرط، واحترام خطواته النضالية المشروعة، وتحقيق مطالبه الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت، في بيان صحافي، منظمات المجتمع الدولي بما في ذلك مؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسير القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ 61 يوما ويعاني من تدهور حاد وخطير بوضعه الصحي، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب والإهمال الصحي، ومحاولاتها الحثيثة لإسكات الصوت الفلسطيني للتغطية على جرائها وانتهاكاتها، محملة حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي القيق.