« الإعلام » تطلق نداء لإنقاذ حياة الأسير الصحفي القيق

أطلقت وزارة الإعلام، نداء استغاثة للاتحاد الدولي للصحافيين ومختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري، لإنقاذ حياة الأسير الصحفي محمد القيق، الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ 62 يومًا في سجون الاحتلال.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين، الاتحاد الدولي للصحفيين للتحرك العاجل، وعدم انتظار ساعة الصفر، لأن ما يتعرض له القيق سيكرره الاحتلال بحق الصحفيين المدافعين عن حرية شعبنا، في محاولة لتكميم الأفواه وحجب الحقيقة عن العالم.

وحثت سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى دولة فلسطين، على التدخل لإطلاق سراح القيق، و20 صحفيا يقبعون في سجون الاحتلال.

وجددت الدعوة لوسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، لمساندة الصحفي القيق، والتذكير بجرائم الاحتلال وإرهابه ضد الصحافيين ومؤسساتهم.