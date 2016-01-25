« الاتصالات » تكافئ مشتركيها الحاليين بهدايا وجوائز ضخمة

أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية « بالتل »حملة خاصة بمشتركيها الحاليين بعنوان « الهدايا نعف للناس الألف »، وذلك ضمن برنامج الولاء المخصص لمشتركيها الحاليين « نقاطي ».

تمكّن الحملة مشتركي « بالتل » من استبدال نقاطهمبدقائق محلية وخلوية ودولية مجانية وأشهر مجانية لخدمة خط النت فائق السرعة، اضافة الى استبدال النقاط بفرص لدخول السحب على العديد من الجوائز المميزة.

وعن هدف الحملة صرح ابراهيم خرمان مدير إدارة التسويق أن الحملة جاءت تقديراً للمشتركين الحاليين لاختيارهم خدمات « بالتل »، وتعزيزاً لولائهم وثقتهم الغالية بـشركة الاتصالات كرائدة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدَّخرمانأن الجوائز المقدمة ضمن الحملة تشمل تذاكر سفر لتركيا حيث سيحصل كل فائز على تذكرتي سفر لمدة 5 أيام، اضافة الى مجموعة من الأجهزة القيمة (Smart TV،Laptop،OSN،Tablet،Xbox، Smart Home)

من جانبها أكدت رولا جاموس مسؤولة برامج ولاء المشتركين في الشركةان « برنامجنقاطي » تم تفعيله لجميع المشتركين الحاليين تلقائياً وليس هناك حاجة للاشتراك به، واوضحت أن استبدال النقاط يستمر حتى تاريخ 29/2/2016، من خلال الاتصال على الرقم 123 مجاناً من الهاتف الثابت.

والجدير ذكره أن بالتل تسعى دائماً الى تصميم حملات نوعية لمشتركيها الحاليين تهدف من خلالها الى تقديرهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالاضافة الى تعزيز أساسية وجود الهاتف الثابت في المنزلالفلسطيني.