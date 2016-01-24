اصابة مستوطن في إطلاق نار على مدخل مستوطنة دوليف غرب رام الله

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، أن مستوطنا أصيب بجروح جراء إطلاق النار على سيارته قرب مستوطنة « دوليف » المقامة على اراضي قرية الجانية غرب رام الله.

وحسب ذات المصادر، فإن المستوطن أصيب بجروح وصفت بانها ما بين طفيفة ومتوسطة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة.

من جانب اخر كانت مصادر عبرية ذكرت مساء اليوم الأحد ايضا، أن مسلحي أطلقوا النار باتجاه سيارة إسرائيلية اثناء مرورها على الطريق الوصل بين بلدة حزما شمال شرق القدس وطريق مستوطنة « ميشور ادوميم ».

وحسب ذات المصادر، فإن عملية إطلاق النار، لم توقع أي إصابات أو أضرار، فيما وصلت قوة عسكرية إسرائيلية للمنطقة بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار.