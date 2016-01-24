تشييع الشهيدة أبو عيد وسط الثلوج جنوب الخليل

شيّعت الجماهير الفلسطينية اليوم الاحد، جثمان الشهيدة رقية أبو عيد (13 عاماً) في بلدة الكرمل – يطا جنوب مدينة الخليل.

واستشهدت الطفلة أبو عيد أمس السبت، شمال مدينة القدس بزعم الاحتلال محاولتها طعن جندي من حرس الحدود.









