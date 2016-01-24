تحذير للسائقين

طالب العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، السائقين، بتوخي الحذر خلال الأيام القادمة مع ازدياد حدة المنخفض الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وقد حذر الرائد البطنيجي، السائقين من خطر الانزلاقات على الطرق السريعة صلاح الدين والبحر، والحفر المغطاة بالأمطار، وتدني مستوى الرؤية بسبب شدة هطول الأمطار.

كما دعاهم، للحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والانتباه لعابري الطريق، والانتباه للعربات التي يجرها حيوان في الطرق السريعة في فترة المساء، كذلك الانتباه للتكاتك التي تعبر الخطوط السريعة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، تساقط للأمطار، بشكل غزير مصحوبة بعواصف رعدية.