« الاتصالات »: تغيير كلمة المرور لنظام الدخول الموحد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة إعادة تعيين « تغير » كلمة المرور للحسابات الخاصة بنظام الدخول الموحد والمستخدم في الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وبينت أنه، من خلال إرسال رسالة قصيرة الى رقم جوال مخصص للخدمة 059-2303909، بحيث يقوم صاحب الحساب بإرسال الرسالة من هاتفه المسجل في النظام، على ان تحتوي الرسالة رقم 1 ثم رقم هوية صاحب الحساب.

وقالت الوزارة إن هذه الخدمة تأتي في إطار التسهيل على المواطنين والجهات المستفيدة من النظام، وتوفير مجموعة من البدائل والوسائل لتقديم الخدمة.

يشار إلى أن الوزارة توفر خدمات الدعم الفني للنظام الدخول الموحد من خلال مركز خدمة الجمهور في مقر الوزارة، بالإضافة الى توفير مجموعة من مندوبي الدعم الفني موزعين على الدوائر الحكومية، كما يمكن للمستفيدين ارسال طلب دعم فني من خلال نظام الكتروني يتم من خلاله استقبال ومعالجة الشكاوي والرد على الاستفسارات.

يذكر أن عدد حسابات نظام الدخول الموحد بلغت ( 220,552 ) حساب، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن الوزارة بخصوص عدد المستفيدين من النظام.