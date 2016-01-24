القوى الوطنية والإسلامية تجدد تأكيدها على دعم الانتفاضة

جددت القوى الوطنية والإسلامية تأكيدها على « دعمها الكامل واللامحدود لانتفاضة أهلنا في الضفة والقدس وتوفير كل مقومات استمرارها ».

وأدانت القوى الوطنية والإسلامية في اجتماعها الدوري الهجمة الاستيطانية المسعورة التي يمارسها الاحتلال في القدس والضفة المحتلة, مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الهجمة وتحمل مسئولياته في الضغط على الاحتلال لإيقاف جرائمه بحق شعبنا.

ودعت القوى الجهات المعنية بضرورة الكشف عن الفاعلين عما تعرض له النائب حاتم قفيشة من اعتداء من قبل مجهولين وحرق سيارته.

وحملت القوى سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية بالوقوف إلى جانبه وتأمين الإفراج الفوري عنه .