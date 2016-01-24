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تشييع الشهيد حلبية شرق القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:12 - 24 يناير 2016
شهيد شهيد
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شيعت جماهير غفيرة اليوم الأحد , جثمان الشهيد الفتى محمد نبيل درويش حلبية (17 عاماً)، إلى مثواه الأخير بمقبرة بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وشهدت جنازة التشيع مشاركة واسعة من قبل أهلي البلدة على الرغم من الأجواء الماطرة، حيث رفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ولافتات ضد الاحتلال مرددين هتافات تدعو للرد على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

وارتقى الشهيد حلبية جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال المتمركزة في معسكر الجبل بأبو ديس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وتجددت المواجهات في بلدة ابو ديس ضد قوات الاحتلال عقب عملية التشييع ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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