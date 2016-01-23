﻿وزير التعليم التركي يعتذر من طفلة فلسطينية

اتصل وزير التعليم التركي نابي آفجي (Nabi Avgi ) بالطفلة الفلسطينية ماريا فاعور معبراً عن تضامنه مع الطفلة، والتي كانت قد منعتها إدارة المدرسة من استلام شهادة المدرسة في نهاية الفصل الدراسي الذي انتهى أمس الجمعة.

هذا وأوفد الوزير التركي مدير التعليم في ولاية قيصري لزيارة الطفلة في منزلها وقدم لها الشهادة وبعض الهدايا. يشار الى أن الفلسطينيين في تركيا لا يزالون يواجهون صعوبات تتعلق بالتعليم، وفي حين أفادت مصادر من وزارة التعليم أن الوزير أوعز إلى عموم المدارس في تركيا باستقبال الأطفال الفلسطينيين من دون أي معوقات، فلا تزال العديد من الأمور التعليمية معلقة لاسيما الطلبة الجامعيون من فلسطينيي سوريا والذين لا يزالون يواجهون العديد من المشكلات، والتي ينتظر أن تقوم وزارة التعليم العالي بحل قضاياهم.